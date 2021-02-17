Дослідження показало, що найбільше впливає на ставлення школярів до Революції гідності сім’я – 40% опитаних школярів сказали, що для них авторитетним джерелом є батьки, дідусі, бабусі.

В Україні 15% школярів взагалі не знають про Революцію гідності, а тверді знання про ці події мають лише 8%.

Такі дані загальнонаціонального дослідження про обізнаність і ставлення школярів до Революції гідності представили сьогодні в Києві керівник Українського центру вивчення громадської думки "Соціоінформ” Наталія Зайцева-Чіпак та генеральний директор Національного музею Революції гідності Ігор Пошивайло.

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В рамках дослідження було опитано 1200 школярів 6-11 класів з усіх областей України. Похибка не перевищує 2,8%.

Як зазначив Пошивайло, дослідження - це своєрідний зріз і аналіз дієвості культури і політики пам’яті в державі, зокрема, щодо збереження подій Революції гідності. Результати допомагають будувати роботу в освітній, виставковій програмах належним чином.

Так, згідно з даними дослідження, про Революцію гідності «чули» 84,8% з числа опитаних українських школярів. Зокрема, оцінюючи свій рівень знань про це: 8% вважають, що добре поінформовані; 36,4% - дещо знають про події того часу, але не багато; 40,4% сказали, що чули про ці події, але майже нічого не можуть про них розповісти; 15,2% - сказали, що не розуміють, про що йде мова.

За словами Зайцевої-Чіпак, найкраще поінформовані про Революцію гідності мешканці західного регіону та центрального, меншою мірою – сходу та півдня країни.

Щодо ставлення дітей до подій на Майдані у лютому 2014 року дослідження показало, що безумовно підтримують їх 31% школярів, категорично не підтримують – 6%, а 32,1% мають нейтральне ставлення, кажуть, що над цим не замислювались.

«Така невизначена позиція пояснюється частково браком компетенції або незацікавленістю цією тематикою. Але досить багато дітей пояснювали це тим, що під час Революції гідності загинуло багато людей. Це покоління, для якого однією з основних цінностей є життя людини. І для них є неприйнятні агресія і тим більше смерть», - пояснила соціолог.

Крім того, ще 8% респондентів відповіли, що їм байдуже щодо цього і 8% - вагались з відповіддю.

Дослідження показало, що найбільше впливає на ставлення школярів до Революції гідності: сім’я – 40% опитаних школярів сказали, що для них авторитетним джерелом є батьки, дідусі, бабусі; 32% - вчителі історії; 17% - орієнтуються на телепрограми; 15% - на публікації в соцмережах, 8%- на думки друзів; 8% - на художню літературу; 2% - на своїх кумирів; для 10% було важко відповісти, а 10% сказали, що для них ніхто і ніяке джерело інформації не є авторитетним.

77,7% опитаних школярів вважають, що варто відзначати, зберігати пам’ять про Революцію гідності, 7,2% - сказали, що не варто.

На запитання, хто має відповідати за збереження пам’яті, 52,3% назвали президента і уряд країни, 36% - громадян; 34,1% заявили, що пам’ять про ці події повинні зберігати музеї, меморіальні комплекси, 28% - школа та вчителі.

Згідно з результатами опитування, чверть школярів (23,9%) брали участь у відзначенні подій Революції гідності, 60,9% - ні, а 15,2% - відповіли, що не розуміють, про що йдеться.

Більшість школярів - 45,6% сказали, що хотіли б відзначати Революцію гідності тематичними уроками, вечорами пам’яті у навчальних закладах. Активно молодь говорить також про те, що відзначати подію можна, зокрема: встановленням пам’ятників Героям Небесної сотні – про це заявили 36,8% опитаних; відкриттям музею Революції гідності – 27,8%; запровадженням вихідного дня на День Гідності і Свободи – 26,7%; відкриттям музеїв по різних містах країни – 25,5%; називаючи вулиці та площі на честь Героїв Небесної сотні – 20,4%; встановленням тематичних інформцентрів – 20,3%; проведенням масових заходів - 19,9%; створенням фільмів , мистецьких проектів – 17,8%.

Після презентації дослідження було презентовано відеоролик про Революцію гідності, що орієнтований на школярів. Відео знято режисером WhiteMovie Production Неллею Дубовською, продюсером WhiteMovie Production Максимом Заїкою у співраці з Мезеєм Революції Гідності.

Присутній на заході голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович повідомив про розміщення на інтернет-сторінці Музею плану-анонсу різноманітних заходів до річниці вшанування Революції гідності. Він закликав вчителів та батьків звернути увагу на ці події.

«Якщо ми працюємо з молоддю, ми працюємо з майбутнім. Бо ці люди в майбутньому прийматимуть рішення. Тому їхня обізнаність, робота з ними дуже важливі», - наголосив Дробович.

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Автор: Інна Андаліцька