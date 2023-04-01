Він зазначив, що Росія скоює цей злочин системно й прораховано, на державному рівні.

Росія понесе відповідальність за злочин насильницької депортації українських дітей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. "У ОБСЄ почалася робота над першим окремим міжнародним звітом, що буде присвячений насильницькій депортації Росією українських дітей та спробам асиміляції наших дітей", - пояснив Зеленський.

Президент додав, що цей злочин Росії – один із найбільш цинічних та антилюдських злочинів нашого часу.

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"Росія скоює його системно й прораховано, на державному рівні. Системною буде й відповідальність за нього. Відповідальність Росії як держави та всіх, хто причетний", - заявив він.

Ордер на арешт Путіна

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації українських дітей.

25 березня французький юрист Еммануель Доуд, який подав позов до Міжнародного кримінального суду щодо незаконного вивезення українських дітей у РФ, пояснив, що факт депортації дітей є складовою злочину геноциду і вивезення частини населення з метою асиміляції, в даному випадку української нації, достатньо, щоб кваліфікувати це як геноцид.

Зараз офіційно відомо про майже 14 тис. депортованих дітей. Українська сторона звернулась до РФ з вимогою надати списки всіх вивезених дітей.

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