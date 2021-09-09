Така "щедрість" з боку Росії обумовлена тим, що наступного тижня відбудуться чергові вибори в Держдуму, в яких незаконно візьмуть участь жителі окупованої частини Донбасу.

Росія хоче до кінця року роздати мільйон паспортів на окупованому Донбасі.

Про це заявив засновник "Східної правозахисної групи" (ВПГ) Павло Лисянський, йдеться в матеріалі "РБК-Україна".

Така "щедрість" з боку Росії обумовлена тим, що наступного тижня відбудуться чергові вибори в Державну думу, в яких незаконно візьмуть участь жителі окупованої частини Донбасу.

"Путіну необхідно показати, що там є повноцінні російські громадяни. Що їм не просто видали паспорти, а вони вибирали Держдуму РФ. Тобто це люди, які є повноправними членами Російської Федерації, і вона зобов'язана за них заступитися в разі чого", - пояснив Лисянський.

Відтоді, як Росія у 2019 році почала видавати жителям окупованих територій свої паспорти, їх отримали понад 600 тисяч українців. Але за інформацією правозахисників, ця цифра як мінімум на 100 тисяч вище.

При цьому в партії Путіна "Єдина Росія" відмовилися визнавати окупований Донбас частиною країни.

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Вибори до Держдуми РФ і реакція України

Раніше ЦВК РФ схвалила залучення жителів ОРДЛО з російськими паспортами до електронного голосування на парламентських виборах в РФ, які відбудуться 17-19 вересня 2021 року.

МЗС України закликало Росію скасувати рішення й висловило рішучий протест діям окупантів.

За даними ЗМІ, підконтрольні Кремлю бойовики проводять активну кампанію з реєстрації жителів на порталі "держпослуг". Крім того, окупанти планують організувати підвезення виборців на дільниці в Ростовській області.

Монопольне становище на агітацію в ОРДЛО має тільки одна партія - політична сила Володимира Путіна "Єдина Росія".

8 вересня Верховна Рада закликала світову спільноту застерегти РФ від проведення виборів у Криму та на Донбасі.

Російські паспорти почали роздавати жителям ОРДЛО навесні 2019 року після відповідного указу Путіна. Світ не визнає їх легітимності.

Автор: Денис Прядко