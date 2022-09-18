Серед полонених була жінка, яку росіяни два місяці тримали у карцері.

Поліція Харківської області повідомила деталі про перебування у полоні росіян сімох громадян Шрі-Ланки, яким вдалося звільнитися після деокупації області.

За даними начальника слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова, сім громадян Шрі-Ланки – жінка та шість чоловіків на початку повномасштабного вторгнення РФ перебували у Куп’янську. Вони злякались війни та вирішили нікуди не виїжджати, а заховатись.

У травні вони намагалися пішки дійти до Харкова, але на першому ж блокпосту армії РФ їх затримали, зв’язали їм руки, вдягли мішки на голову та відвезли до імпровізованої в’язниці у Вовчанську.

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"Там шрі-ланкійців тримали у нелюдських умовах, змушували працювати прибиральниками. Жінку тримали в карцері два місяці! Двом з них відривали нігті, одного били дверима по голові. Так як рашисти не спілкуються англійською, то іноземці так і не зрозуміли, що взагалі росіяни від них хотіли, і за що їх катували. Єдине, що вони зрозуміли – росіяни під час тортур казали "money". Судячи з цього, друга армія світу вимагала з затриманих іноземців зі Шрі-Ланки гроші", - повідомив Болвінов.

Після деокупації Вовчанська іноземці знову вирішили піти до Харкова пішки, по дорозі їх зустрів охоронець готелю, який приютив та повідомив про це українській поліції.

З іноземцями проводяться слідчі дії, встановлено зв’язок із посольством Шрі-Ланки, потерпілим забезпечено безпеку та належні умови для проживання.

Як повідомляв УНІАН, жителі Балаклії розповіли про пережиту окупацію. Вони окремо згадували про військовослужбовців з Бурятії, які виносили з будинків місцевих все, що можна було винести.

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