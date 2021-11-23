Серед затриманих - десять жінок та четверо журналістів.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявляє про затримання понад 30 активістів, які прийшли зустрічати адвоката Едема Семедляєва з СІЗО у Сімферополі.

Про це йдеться у повідомленні в її Telegram-каналі.

"Кримський адвокат Едем Семедляєв вийшов із сімферопольського СІЗО в тимчасово окупованому Криму, де він провів 12 днів адміністративного арешту за незаконним обвинуваченням у "непокорі співробітникам поліції". Зустріти Едема прийшло кілька десятків активістів, проте їх затримали співробітники російського ОМОНу. Загалом затримано 31 активіста, зокрема, десять жінок та четверо журналістів", - наголосила омбудсмен.

Денісова повідомила, що наразі вони перебувають в "Київському відділенні поліції Сімферополя". Планується, що їх перенаправлять до різних відділів поліції.

"Засуджую незаконні затримання українських громадян в тимчасово окупованому Криму. Своїми діями країна-окупант порушує 10 статтю Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає, зокрема, свободу дотримуватися своїх поглядів та ідей без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів", - підкреслила уповноважений з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня в Криму російські силовики затримали активістів "Кримської солідарності" та адвоката Едема Семедляєва.

Активісти зібралися, щоб почути адвокатів, які по відеоконференцзв'язку мали взяти участь у розгляді апеляційної скарги на вирок фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір". Серед затриманих: координатор "Кримської солідарності" Ділявер Меметов та кореспонденти "Кримської солідарності" - Зідан Аджікелямов, Руслан Параламов і Длявер Ібрагімов.

На Семедляєва склали протокол за статтею 19.3 КпАП РФ. Це пряме перешкоджання професійній адвокатській діяльності та позбавлення права на захист затриманих.

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11 листопада підконтрольний Росії "Центральний районний суд Сімферополя" незаконно призначив Семедляєву адміністративне покарання у вигляді арешту на 12 діб та штрафу у розмірі 4 тис. російських рублів.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Автор: Таня Поляковська