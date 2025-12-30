РФ утримує полонених українців у понад 300 місцях – Лубінець

Фактично в полоні РФ перебуває більше українців, аніж відомо за офіційними цифрами.

Україні відомі усі місця, де Росія утримує українських військових і цивільних полонених. Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Зокрема, у нього запитали, чи є розуміння, скільки українців перебуває у російському полоні.

"Ми знаємо. Ми знаємо всі місця, де росіяни утримують українців: як військовополонених, так і цивільних. Уявіть собі: на цей момент це понад 300 місць. 186 місць росіяни використовують для тримання українських військовополонених, а додатково – місця, де вони тримають цивільних заручників. Тобто це величезний спектр роботи", - повідомив Лубінець.

У першу чергу, відповідні дані про місця неволі вдалося зібрати завдяки зусиллям українських розвідувальних органів.

"Ми фактично знаємо, якщо не всю, то практично всю інформацію. І багато громадян України не пройшли процедуру верифікації через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Тобто офіційно ми маємо одні цифри, а фактично на території Російської Федерації та на тимчасово окупованій території України – інші, значно більші цифри", - зазначив омбудсмен.

Також є випадки, що українській стороні відомо, де перебуває наш полонений, але росіяни цього не підтверджують.

"У нас є приклади, коли російська сторона відмовлялась брати листівки, казали: "У нас такої людини немає". Ми через деякий час вказували: беріть листа – людина перебуває у такій-то виправній колонії, в камері номер такий-то. Листи брали і передавали", - відзначив Лубінець.

Українські полонені в РФ - новини

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що докладаються зусилля, аби відновити обміни полоненими. До кінця року президент прагне повернути значну кількість полонених.

Перед цим, 15 листопада, представники України та Росії відновили перемовини щодо обміну полоненими. Йшлося про намір звільнити 1 200 українських громадян до новорічних свят.

