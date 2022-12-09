Жахливий інцидент стався у 32-у річницю його єпископської хіротонії.

Предстоятель УПЦ МП Онуфрій вилив на себе одну з чаш, що були приготовані для причастя.

Як повідомила головна редакторка LB.ua Соня Кошкіна, це сталося випадково – Онуфрія підштовхнув митрополит Миколаївський і Очаківський Питирим, якому стало зле.

"Розлити Кров Христову з чаші – найгірше, що в принципі може трапитися зі священиком. За недбалістю, це – смертний гріх. Прямо так, да. Онуфрія підштовхнув миколаївський Питирим, з яким стався серцевий напад і який там ледь на місці не помер", – розповіла вона.

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Журналістка додала, що внаслідок інциденту постраждало облачення митрополита. Кошкіна також пояснила, що в випадку, якщо Божественна Кров капне під час служби, одяг або фрагмент підлоги, на який вона потрапила, мають спалити, а попіл висипати в річку. Вона опублікувала відповідні "Навчальні відомості", де описується порядок дій.

"Постраждав також антимінс. Антимінс – це така спеціальна освячена хустина, в якій зашито часточки святих мощей. Все швиденько зняли і поклали в коробку. Тепер це архієрейське облачення мають спалити (і зсипати попіл у ріку)", – написала Кошкіна.

Також варто зауважити, що це сталося рівно за 32 роки після того, як Онуфрія було хіротонізовано в єпископа у Володимирському соборі.

"Онуфрій розумів, що відбулося і просто закляк у шоці. В 32 річницю його єпископської посвяти", – коментує головна редакторка LB.ua.

Що варто знати про митрополита УПЦ МП Онуфрія

78-річний Орест Володимирович Березовський (Онуфрій) – митрополит та предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату).

Він відзначився низкою суперечливих оцінках подій української історії та сьогодення. Голодомор називав наслідком хвилі атеїзму, терористів "ЛДНР" – "опончелцы", cитуацію на Сході України – "братським кровопролиттям", "конфліктом", Росію і Україну у цьому контексті – "сторонами", закликав до діалогу з представниками маріонеткових "ЛДНР" тощо.

Також відзначився тим, що 8 травня 2015 року на урочистому засіданні Верховної Ради України, демонстративно сидів у той час, як увесь зал стояв, а президент Петро Порошенко зачитував імена бійців АТО, які отримали звання Героя України, зокрема, посмертно. Потім Онуфрій заявляв, що це не "знак неповаги до героїв України", а "знак протесту проти війни як явища".

У своїх посланнях Онуфрій зазчиавй ігнорував тему війни, розв’язаної Росією проти України. 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення РФ до України, закликав російського диктатора Володимира Путіна негайно припинити "братовбивчу війну".

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