Екс-нардеп вважає постанови уряду щодо впровадження необхідності надання додаткових документів, крім паспортів, для проходження кордону, допуску на роботу тощо неконституційними.

Колишній народний депутат України Надія Савченко спростовує інформацію про наявність у неї та її сестри Віри підробного сертифікату про вакцинацію від COVID.

Про це вона повідомила в ефірі телеканалу "Україна-24".

"Ні Віра Савченко, ні я не підробляли, не замовляли, не купували ніяких сертифікатів", - сказала вона.

Савченко також зазначила, що вважає постанови уряду щодо впровадження необхідності надання додаткових документів, крім паспортів, для проходження кордону, допуску на роботу тощо неконституційними.

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"Інформація про стан здоров'я захищена законом", - підкреслила вона.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи був все ж таки у неї документ про щеплення, Савченко наголосила, що "не існує такого документу стосовно вакцинації".

Також сьогодні ввечері сайт ТСН оприлюднив відео інциденту за участі Савченко та її сестри.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 жовтня, Савченко та її сестру "спіймали" в аеропорту "Бориспіль" з підробленими сертифікатами вакцинації.

За фактом використання підроблених документів було розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Розслідування проводять дізнавачі поліції Київщини. Вилучені документи направлені на проведення необхідних експертиз. Найближчим часом буде прийнято рішення про оголошення підозри фігуранткам, додали правоохоронці.

Автор: Леся Лещенко