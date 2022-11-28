Речові докази стали підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за 161 статтею ККУ – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Служба безпеки України знайшла в об’єктах Української православної церкви Московського патріархату на Тернопільщині та Прикарпатті пропагандистські матеріали, що заперечують існування України.

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці виявили велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ.

Зокрема, СБУ виявила літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, і навпаки наголошується, що це нібито штучно створена держава.

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Також правоохоронці знайшли брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії.

Зазначається, що більшість літератури – авторства російських діячів за видавництва російських друкарень.

"Крім того, СБУ вивчає походження зразків символіки "великого войска Донского", яку виявили в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії УПЦ. Зокрема, йдеться про шеврони цього незаконного збройного формування, яке у 2014 році допомогло рашистам окупувати частину Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

У СБУ наголосили, що всі ці речові докази є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за 161 статтею Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Наразі всі докази направлені на відповідні незалежні експертизи.

"За результатами цих досліджень будуть вживатися подальші процесуальні дії", - додали у відомстві.

Обшуки в об'єктах УПЦ

Як повідомляв УНІАН, СБУ проводить заходи в об’єктах УПЦ для виявлення заборонених до обігу предметів та громадян країни-агресора, які переховуються на території єпархій. Також Служба перевіряє осіб на території єпархії щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державі та перевіряє дані про наміри використання єпархії як осередку "руського міра".

22 листопада СБУ провела обшуки в Києво-Печерській лаврі у рамках контррозвідувальних заходів. У приміщеннях знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та виявили "сумнівних" громадян РФ.

25 листопада під час контррозвідувальних заходів у Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ було виявлено документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

27 листопада СБУ провела контррозвідувальні безпекові заходи на території єпархіального управління та культової споруди місцевої єпархії в Івано-Франківську.

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