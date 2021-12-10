Зазначені документи вміщують відомості про репресованих та фотографії до них.

Служба безпеки України та Державна архівна служба України дозволили онлайн-доступ до архівних документів радянських репресивних органів у Криму.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

"Оприлюднені матеріали мають важливе значення в умовах гібридної війни з Росією і тимчасової закритості Кримських архівів. Нині вкрай важливо знайомити широкий загал з історичною правдою. Зокрема про ініційовані з Москви масштабні репресії, що чинилися комуністичним тоталітарним режимом на Кримському півострові", – зауважили представники Галузевого державного архіву СБУ на презентації ініціативи.

З архівними документами можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Укрдержархіву у спеціальній рубриці "Документи Криму".

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Серед документів, які відтепер можна буде переглянути онлайн:

акти про виконання смертних вироків органів ВНК–ОДПУ за 1920–1922 та 1928–1934 роки та судових органів на території Криму за 1920–1941 роки;

протоколи засідань Кримських колегій Всеросійської надзвичайної комісії та президії Державного політичного управління у містах Сімферополь, Севастополь та Феодосія за 1921–1922 роки;

частину протоколів засідань трійки УНКВС Кримської АРСР за 1937 рік.

Зазначені документи вміщують відомості про репресованих та фотографії до них. Наразі визначено перелік із 106 архівних справ, що висвітлюють репресивну діяльність радянських органів державної безпеки у Криму, з яких оприлюднено електронні копії 30 справ.

Упродовж наступного року Архів СБУ планує продовжити поповнення тематичної колекції, зокрема протоколами засідань трійки УНКВС Кримської АРСР та актами про виконання смертних вироків за рішеннями цього позасудового органу на території Кримської АРСР за 1937–1938 рр.

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Автор: Леся Лещенко