Партію запчастин до авіадвигунів намагалися реалізувати в Одесі.

В Одесі СБУ запобігла продажу запчастин до авіадвигунів українських літаків. А в Житомирській області співробітники спецслужб посприяли арешту активів російського і білоруського промислових підприємств.

Про свою роботу Служба безпеки України відзвітувала в офіційному Telegram-каналі.

На одному з державних підприємств в Одесі зловмисники намагалися реалізувати партію запчастин до авіадвигунів загальною вартістю 10 мільйонів гривень. Контррозвідка СБУ запобігла продажу і повернула у власність країни понад півтисячі найменувань продукції.

У Житомирській області Служба безпеки зібрала матеріали про російські та білоруські промислові підприємства. Їх кінцеві бенефіціари — це представники кремлівських бізнес-структур. За матеріалами справи були арештовані активи компаній на суму понад 30 мільйонів гривень.

На Закарпатті СБУ розкрила угруповання, яке допомагало чоловікам призовного віку незаконно залишати Україну. А на Полтавщині 9 бойовиків так званої "ДНР" були засуджені до 15 років в'язниці за участь у війні проти нашої країни.

Нагадаємо, 21 червня СБУ викрила російських агентів в уряді. В результаті багатоетапної спецоперації в Києві вдалося затримати завідувача відділом секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій ТПП.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: