В Одесі СБУ запобігла продажу запчастин до авіадвигунів українських літаків. А в Житомирській області співробітники спецслужб посприяли арешту активів російського і білоруського промислових підприємств.
Про свою роботу Служба безпеки України відзвітувала в офіційному Telegram-каналі.
На одному з державних підприємств в Одесі зловмисники намагалися реалізувати партію запчастин до авіадвигунів загальною вартістю 10 мільйонів гривень. Контррозвідка СБУ запобігла продажу і повернула у власність країни понад півтисячі найменувань продукції.
У Житомирській області Служба безпеки зібрала матеріали про російські та білоруські промислові підприємства. Їх кінцеві бенефіціари — це представники кремлівських бізнес-структур. За матеріалами справи були арештовані активи компаній на суму понад 30 мільйонів гривень.
На Закарпатті СБУ розкрила угруповання, яке допомагало чоловікам призовного віку незаконно залишати Україну. А на Полтавщині 9 бойовиків так званої "ДНР" були засуджені до 15 років в'язниці за участь у війні проти нашої країни.
Нагадаємо, 21 червня СБУ викрила російських агентів в уряді. В результаті багатоетапної спецоперації в Києві вдалося затримати завідувача відділом секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій ТПП.
Війна Російської Федерації проти України
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