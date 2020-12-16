Найбільше українці не довіряють Володимиру Путіну – 72,45%.

Серед світових лідерів українці найбільше довіряють федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке було презентоване під час дискусії «Дипломатія 2021: пріоритети влади, очікування суспільства» у Києві.

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Так, Меркель є лідеркою суспільних симпатій в Україні: майже 60% респондентів сказали, що скоріше або повністю довіряють канцлеру Німеччини (не довіряють – 24,13%). До першої трійки увійшли також президент Польщі Анджей Дуда (йому довіряють 48,37% українців, не довіряють - 22,05%) та президент Франції Еммануель Макрон (довіряють 42,43%, не довіряють - 33,46%).

Про довіру Олександру Лукашенку заявили 37,8% опитаних українців, не довіряють йому - 48,28%.

Прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону довіру висловили 36,75% учасників соціологічного дослідження, недовіру - 24,43%

Обраному президенту США Джо Байдену довіряють 30,77% українців, не довіряють - 24,19%; чинному президенту США Дональду Трампу - 28,89% довіряють і 50,37% не довіряють; президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану довіряють 26,78% українців, не довіряють - 26,68%; голові КНР Сі Цзіньпіну - 18,81% і 22,22% відповідно.

Найбільшу недовіру серед опитаних має президент РФ Володимир Путін - 72,45% українців йому не довіряють, а довіряють – лише 14,15%.

Як проводилося опитування

Вибірка дослідження становить 2029 респондентів. Опитування проводилося дослідницькою агенцією Info Sapiens методом CAPI (особисті інтерв’ю вдома у респондента з використанням планшетів, computer-assisted personal interviews).

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. Із дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 2,2%.

Опитування проводилося 6 – 19 листопада 2020 року.

Результати інших опитувань українців:

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Автор: Костянтин Гончаров