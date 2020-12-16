Українці найбільше довіряють Ангелі Меркель / фото REUTERS

Серед світових лідерів українці найбільше довіряють федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке було презентоване під час дискусії «Дипломатія 2021: пріоритети влади, очікування суспільства» у Києві.

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Так, Меркель є лідеркою суспільних симпатій в Україні: майже 60% респондентів сказали, що скоріше або повністю довіряють канцлеру Німеччини (не довіряють – 24,13%). До першої трійки увійшли також президент Польщі Анджей Дуда (йому довіряють 48,37% українців, не довіряють - 22,05%) та президент Франції Еммануель Макрон (довіряють 42,43%, не довіряють - 33,46%).

Про довіру Олександру Лукашенку заявили 37,8% опитаних українців, не довіряють йому - 48,28%.

Прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону довіру висловили 36,75% учасників соціологічного дослідження, недовіру - 24,43%

Обраному президенту США Джо Байдену довіряють 30,77% українців, не довіряють - 24,19%; чинному президенту США Дональду Трампу - 28,89% довіряють і 50,37% не довіряють; президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану довіряють 26,78% українців, не довіряють - 26,68%; голові КНР Сі Цзіньпіну - 18,81% і 22,22% відповідно.

Найбільшу недовіру серед опитаних має президент РФ Володимир Путін - 72,45% українців йому не довіряють, а довіряють – лише 14,15%.

Як проводилося опитування

  • Вибірка дослідження становить 2029 респондентів. Опитування проводилося дослідницькою агенцією Info Sapiens методом CAPI (особисті інтерв’ю вдома у респондента з використанням планшетів, computer-assisted personal interviews).
  • Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. Із дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 2,2%.
  • Опитування проводилося 6 – 19 листопада 2020 року.

Результати інших опитувань українців:

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Автор: Костянтин Гончаров