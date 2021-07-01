На житловому масиві "Перемога" один з водіїв знайшов на лобовому склі пакетик із запискою

У Дніпрі стартував новий челендж для постраждалих від рук тіктокеров водіїв. Невідомі повертають вкрадені ковпачки для ніпелів.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал Х * Дніпро.

Багато українських водіїв постраждали від популярного серед тіктокерів челленджа, в рамках якого скручують ковпачки з авто, а після їх продають або обмінюються. У Дніпрі запустили протилежний челедж - повернення ковпачків до ніпелів.

На житловому масиві "Перемога" один з водіїв знайшов на лобовому склі пакетик з ковпачками та запискою.

Читайте такожУ центрі Києва хлопець на очах у перехожих помочився у фонтан

"Добро переможе. Судячи з усього, панове школярі вкрали ковпачки з коліс вашого авто. Ви не сумуйте, я подарую вам нові, може не такі гарні, як були, але що може бути краще, ніж подарунок від душі?",- йдеться в посланні.

Нагадаємо, що зовсім недавно дивний челендж набирав обертів в соціальних мережах - зняти ковпачок з ніпеля колеса машини та запиляти відосик. Молодь немов божевільна бігала містом і десятками викручувала пластмасові та гумові трофеї.

Як раніше повідомляв УНІАН, раніше соцмережа TikTok заполонили відео, в яких підлітків закликають до масового суїциду 3 березня 2021 року. Користувачі Мережі стали постити відео з написами про те, що вони приєднаються до хвилі самогубств. Сама соціальна мережа постаралася забанити розповсюджувачів закликів і видалити провокаційні відео.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Анастасія Горбачова