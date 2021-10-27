За одне таке свідоцтво замовник сплачував у середньому 3 тисяч гривень.

У Сумах сімейного лікаря та його спільника викрили на продажі міжнародних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, місцевий житель через один із месенджерів підшукував бажаючих отримати свідоцтво без обов’язкового щеплення.

"Дані таких осіб після перерахунку ними коштів на банківську картку чоловік передавав медпрацівниці, яка вносила їх в інформаційну систему Національної служби здоров’я України. Відтак відомості про вакцинацію від COVID-19 з’являлись у мобільному додатку "Дія", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, за одне таке свідоцтво замовник сплачував у середньому 3 тис. грн.

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У вівторок, 26 жовтня, під час санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, готівку, медичні документи.

На даний час тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо вручення медику та його спільнику повідомлення про підозру (ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України).

Як повідомляв УНІАН, нещодавно генрокурор Ірина Венедіктова розповіла про вироки за підробку COVID-сертифікатів.

Автор: Світлана Макринська