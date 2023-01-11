Дівчина святкувала свій день народження, та її обурює хейт, який на неї обрушився.

Винуватиця скандальної вечірки в Куршевелі, яка святкувала свій день народження під трек "Вова, ї*аш їх, бл**ь", гнівно відповіла українцям. Дівчину, яка спускала десятки тисяч доларів на курорті, поки в її країні йде повномасштабна війна, чомусь обурила критика користувачів мережі.

У своєму Instagram Аліна Варакута закликала українців "думати головою". За словами дівчини, вона "має право" святкувати свій день народження так, як їй заманеться.

"Люди, думайте, будь ласка, головою, перед тим як писати мені образи. Я маю право святкувати свій день народження там і так, як я хочу", - написала Варакута.

Відео дня

На тлі скандалу, який вона спровокувала своєю вечіркою, дівчина все одно продовжує постити фото і хвалитися розкішним життям. Судячи з усього, цю ситуацію Варакута вирішила розцінювати як вдалу можливість залучити нових підписників.

Її чоловік Дмитро Величко, який, за даними ЗМІ, відомий у вузьких колах як "Святоха", скандал поки що не коментував. І якщо ще вчора він публікував в Stories фото з вечірки, то тепер відмовчується.

Скандальна вечірка в Куршевелі: що відомо

Вчора російська журналістка Собчак вибухнула гнівним постом. Вона опублікувала відео з українцями, які закотили гучну вечірку в Куршевелі. Їм винесли шість пляшок дорого шампанського "Кристал" разом з прапором України. Все це відбувалися під пісню "Вова, їб*ш їх, бл**ь". За словами Собчак, винос шампанського з прапором обійшовся українцям у 20 тисяч євро, а одна пляшка такого ігристого коштує близько 13 тисяч гривень.

Незабаром спливло ім'я українця, який розважався на скандальній вечірці. Разом з Аліною Варакутою та її обранцем Дмитром Величко розважався розшукуваний в Україні Сергій Ошеровський, разом з ним була і його дружина Карина Жосан.

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