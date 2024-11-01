Він вважає "вкидами" розмови про якісь економічні втрати в результаті ухвалення закону.

Президент України Володимир Зеленський підпише закон про скасування переведення годинників на літній час. Про це сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на брифінгу.

На його думку, закон поки не був підписаний, оскільки це має відбутися "коли переведень не буде", тобто після 27 жовтня, коли відбувся перехід на зимовий час.

Стефанчук наголошує, що цей закон дуже важливий, а "всі вкиди" про якісь неймовірні видатки через ухвалення закону не мають ніяких обгрунтувань.

Він зазначив, що, за висновками "європейських потужних наукових інституцій", економія від переведення стрілок годинника в часи новітніх технологій "абсолютно є несуттєвою, некритичною".

"Станом на зараз я не бачу підстав не підписувати цей законопроєкт", - наголосив Стефанчук.

Скасування переведення годинників в Україні

Як повідомляв УНІАН, законопроєкт про скасування переведення годинників в Україні ще 21 серпня підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, але досі немає підпису президента України Володимира Зеленського.

Якщо президент підпише закон, то ніч на неділю, 27 жовтня, - останній раз, коли Україна перейшла на зимовий час.

Водночас, за джерелами BBC News, президент Володимир Зеленський не планує підписувати відповідний законопроєкт. Зазначалося, що для того, щоб не ображати автора законопроекту – голову ВР Руслана Стефанчука, Зеленський не ветуватиме закон, а просто його не підпише. Йшлося про те, що через законопроєкт Україна може зазнати збитків у кілька мільярдів.

Вас також можуть зацікавити новини: