Також пораховано кількість тих, хто скучив за радянськими дефіцитами і КДБ.

Лише 3% опитаних вважають росіян і українців братськими народами, бо "гібридна" та повномасштабна війни Росії проти України дискредитували цю ідею. Такі дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Братні народи чи ні

В ході опитування респондентам пропонувалося зробити вибір із трьох суджень:

"українці і росіяни завжди були і залишаються братніми народами" (з цим погодилося 3% опитаних, а у 2017 році таких було 27%),

"українці і росіяни раніше були братніми народами, але вже такими не є" (46%, а в 2017 - 50%).

"українці і росіяни ніколи не були братніми народами" (44% в 2024 році проти 16% у 2017).

Особливо помітні зміни порівняно з 2017 роком відбулися у Східному та Південному регіонах. Якщо у 2017 році 52% жителів Сходу вважали, що "українці і росіяни завжди були і залишаються братніми народами", то у 2024-му цю точку зору тут поділяють лише 7%. У Південному регіоні частка тих, хто так вважає, зменшилася з 45% до 7%.

Відео дня

У Південному регіоні більшість опитаних тепер вважають, що українці і росіяни раніше були братніми народами, але вже такими не є (66%), у Східному і Центральному регіонах — відносна більшість (відповідно 45% і 49%), у Західному регіоні — 33%. Вважають, що українці і росіяни ніколи не були братніми народами, 62,5% жителів Західного регіону, 43% жителів Центрального регіону, 34% жителів Сходу та 21,5% жителів Півдня країни.

Серед представників старшої (50 і більше років) вікової групи більшість (51%) поділяють точку зору, що українці і росіяни раніше були братніми народами, але вже такими не є. В молодшій віковій групі (від 18 до 35 років) частіше (50%) вважають, що українці і росіяни ніколи не були братніми народами, у середній виковій групі (36–49 років) ці дві точки зору мають однакову кількість прихильників (по 46%).

Скільки українців тужать за СРСР

В Центрі Разумкова зазначають, що протягом останніх років істотно зросло число громадян України, які негативно ставляться до можливості відновлення СРСР у будь-якій формі. Під час цього опитування лише 8,8% відповіли, що хотіли б відновити порядки часів СРСР (у 2017 році – 20.8%) і з 63% до 78% зросла частка тих, хто не хотів би цього.

Не хотіли би відновлення порядків часів СРСР 67% жителів Східного регіону, 74% - Центрального регіону, 76% - Південного регіону і 93% жителів Західного регіону. Не хотіли б відновлення таких порядків 71% представників старшої (50 і більше років) вікової групи і 84% тих, хто молодший 50 років.

Результати опитування, свідчать, що частка тих, хто вважає розвал СРСР закономірною і прогресивною історичною подією, зросла до 68,6% (у 2017 році – 59,2%), а тих, хто вважає це історичною катастрофою, знизилася до 12, 2% ( у 2017 – 27,1).

Довідка. Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Людей опитували методом face-to-face на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Соціологія російського імперіалізму

Як повідомляв УНІАН, у 2022 році директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха заявив, що так само, як колись дивовижно зник Радянський Союз, може зникнути імперська Росія.

Він зазначав, що понад 90% українців змінили своє ставлення до росіян на негативне. Якісь сентименти ще трохи лишилися на півдні та сході України, але це лічені відсотки, наголосив він.

Головаха назвав кілька сценаріїв, як можуть розвиватися відносини росіян і українців по завершенні війни. Зокрема, війна закінчується, Україна здобуває перемогу й повертає окуповані Росією території. Отже, якась перспектива, що українці змінять своє ставлення до росіян на позитивне, є тільки в одному випадку: якщо Росія вибачиться, компенсує всі втрати й поверне все, що захопила.

Проте, за його словами, поки на це годі сподіватися, якщо в Росії не стануться зміни, що пов’язують її з цивілізованим західним світом, якщо туди не прийдуть люди, які здатні це зробити та якось нормалізувати російсько-українські відносини та ставлення росіян до українців.

Він зазначав, що доки росіяни вважатимуть, що вони праві в цій війні, що правильно робили, що нас били, доти вони нас ненавидітимуть. А коли визнають, що були неправі, то для них це буде великий когнітивний дисонанс. А люди не хочуть жити в умовах когнітивного дисонансу. Єдине, що може допомогти, хтось їм пояснить, насамперед, авторитетні люди з тієї ж Росії, що вони були неправі, й вони це усвідомлять. Як свого часу це було з німцями. Німцям, народу з більшими традиціями цивілізованого розвитку, ніж у росіян, потрібно було 20 років, щоб це прийняти й вибачитись. Головаха сказав, що росіянам потрібно, щонайменше, одне покоління. І це у найліпшому випадку.

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