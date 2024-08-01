За словами Елли Лібанової, "якщо випровадити звідти всіх, хто пов'язаний з Чорноморським флотом", утвориться більшість проукраїнськи налаштованих громадян.

Інтегрувати мешканців Донбасу після завершення війни буде важче, ніж жителів Криму. Про це в інтерв'ю Главкому сказала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

За її словами, у Криму, "якщо випровадити звідти всіх, хто пов'язаний з Чорноморським флотом" і не мали до окупації українського паспорта, утвориться більшість проукраїнськи налаштованих громадян.

"Крим окупували по-іншому, не було війни, і люди не зрозуміли навіть, що треба виїжджати. Залишились там, зокрема, і кримські татари, котрі також налаштовані проукраїнські. Ці люди можуть стати опорою для української влади, яка туди повернеться", - вважає соціолог. Відео дня

При цьому, на думку Лібанової, практично всі мешканці Донбасу – українські громадяни.

"Я не чула, щоб там аж так багато було переселенців з Росії. Отож, що ми матимемо? Громадян України із дуже добре промитими російською пропагандою мізками, і їх не депортуєш. Тим паче ту молодь, яка у 2014-му пішла до школи, а у 2024-му її закінчила і прослухала усі ті уроки історії, які там викладали. ... Проблеми з реінтеграцією населення Донбасу, безумовно, будуть чималі", - прогнозує соціолог.

Водночас Лібанова вважає, що люди захочуть повертатися після деокупації на ті території, які були зайняті росіянами після 2022-го роук.

"Принаймні, такі настрої випливають з аналізу напрямів їх виїзду в зв’язку з окупацією. Приміром, значна частина населення Херсонської області перемістилася до Одеської, Миколаївської. Люди намагалися оселитися десь поблизу. Імовірно, не захочуть повертатися ті, хто на новому місці вже добре дає собі раду. Скажімо, якщо хтось облаштувався у Києві, знайшов роботу тощо, то зі столиці назад дороги вже, напевно, не буде", - резюмувала експерт.

Деокупація українських територій - останні новини

ЗСУ можуть цього року заблокувати окупований Крим. Про це сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

За його словами, півострів міг би стати одним з елементів торгу з Кремлем і вплинути таким чином на переговорну позицію.

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