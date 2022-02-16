Заступник міністра цифрової трансформації Олексія Вискуб розповів, коли, як та які саме смартфони отримають вакциновані українці старше 60 років.

Розкрито подробиці нового проекту, за яким вакциновані пенсіонери отримають смартфони та мобільні тарифи. Вже навесні українці старше 60 років зможуть реєструватися у проекті, а отримати гаджети вони зможуть вже влітку.

Деталями нового проекту в інтерв'ю dev.ua поділився перший заступник міністра цифрової трансформації Олексія Вискуб.

Де будуть видавати смартфони

Проект "єСмартфон" охопить лише тих українців старше 60 років, які були вакциновані від коронавірусу. Нині в Україні живе 8,5 мільйонів людей такого віку, лише 3,5 млн з них зробили щеплення. Смартфони та вигідні тарифи мають стимулювати українців активніше вакцинуватися.

У Мінцифрі хочуть, аби усі електронні послуги, які запроваджуються у державі, стали доступними для пенсіонерів. Смартфони допоможуть літнім людям не їхати та не йти до державних установ для отримання, наприклад, субсидії.

Видавати гаджети для пенсіонерів планується у банках. Там також має бути пакет послуг, такий як навчання літніх людей основам взаємодії зі смартфонами.

"Партнерами будуть банки. Ми в п’ятницю в офісі президента збирали всі банки, обговорювали з ними це питання. Ми хочемо, щоб користувач приходив за отриманням смартфона відразу в банк. Там буде надаватися певний пакет послуг: навчання, заміна сім-карти тощо", - розповів Вискуб.

Коли пенсіонери зможуть отримати смартфони від Зеленського

За словами першого заступника міністра цифрової інформації, вже навесні почнеться перший етап проекту. Пенсіонери зможуть подавати заявки на отримання гаджетів у квітні.

Роздача перших смартфонів запланована на літо цього року. Звичайно, отримати гаджети одразу всім не вдасться. Проект розрахований на три роки, за цей період усі пенсіонери, яким потрібен телефон, мають стати учасниками програми з діджиталізації.

Цього року у Міністерстві планують роздати кілька мільйонів смартфонів. Враховуючи, що нині в Україні усього 3,5 млн вакцинованих пенсіонерів, приблизно половина з них може отримати гаджети.

Які смартфони будуть видавати літнім українцям та скільки вони коштуватимуть

Нині у Мінцифри вивчають можливість процедури закупівлі гаджетів. Переговори ведуться як з компанією Samsung, так і з внутрішніми українськими виробниками. Одне підприємство вже пропонує зробити для проекту спеціальну модель під замовлення.

"Хочемо, щоб смартфон обійшовся не дорожче 5 тисяч грн. Ми хотіли б, звичайно, влізти до 4-х. Час покаже", - розповів Вискуб.

Планується, що у телефонах буде функція NFC (можливість телефонів взаємодіяти з безконтактними платіжними терміналами та сплачувати за товари без банківської картки). Функція eSIM у смартфонах для пенсіонерів, скоріше за все, реалізована не буде. Вона істотно здорожчує вартість гаджетів.

Чи можна буде продати смартфон від Зеленського

На думку Вискуби, функція eSIM могла б вирішити багато проблем з точки зору прив'язки до конкретного абонента. У Мінцифри не виключають, що деякі пенсіонери захочуть продати отримані гаджети.

"Хтось захоче ж передавати ці смартфони іншим. Але ми з мобільними операторами знайшли інший спосіб контролю. І точно забезпечимо те, щоб бабуся чи дідусь не змогли передати свій смартфон комусь іншому. Сім-карта буде прив’язана, наприклад, до IMEI телефону і зареєстрована на паспорт. А номер стане відразу фінансовим номером, прив’язаним до паспорта для мінімізації шахрайства. Мобільні оператори пропонують нам установку спеціального додатка, що дозволить контролювати незмінність користування пристроєм. Це один з підходів", - розкрив подробиці заступник міністра цифрової трансформації.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський на черговій події "Diia Sаmmit", під час якої презентують нові послуги порталу "Дія" розповів, що кожний вакцинований громадянин України віком старше 60 років зможе отримати безкоштовний смартфон.

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