За версією поліції, напитися пігулок дівчат підштовхнуло відео в TikTok.

За висновками ювенальних прокурорів, дівчата з Боярки, які випили надмірну дозу спазмолітиків, не мали суїцидальних настроїв або проблем у родинах.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Дві учениці восьмого класу випили надмірну дозу таблеток. Одна з них померла, інша перебуває у лікарні. За версією поліції, напитися пігулок дівчат підштовхнуло відео в "Тік-Тоці".

Водночас правоохоронці допитують і вчителів і учнів ліцею, де навчались дівчата. Дирекція школи відмовчується. Каже – не надасть жодного коментаря, поки триватиме слідство.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження і назвала офіційну причину смерті 13-річної дівчинки: отруєння великою кількістю препарату. Це призвело до зупинки серця, бо ліки знизили артеріальний тиск. Поліція вже встановила, в якій саме аптеці дівчатам продали спазмолітики, однак назву не розголошує.

Зазначається, що в українському законодавстві немає жодних обмежень на продаж лікарських засобів дітям.

Трагедія викрила й іншу проблему – соцмережі та їх вплив на підлітків. За версією поліції, випити спазмолітики школярок підштовхнуло відео у мережі. Мовля, «випийте – і побачите, що станеться».

Лікарі кажуть, що дівчина, яка пережила отруєння, має позитивну динаміку.

Отруєння школярок дротаверином

16 лютого в одному з ліцеїв Боярки дві дівчинки отруїлися таблетками, які самі купили в аптеці. Випити таблетки вони вирішили після того, як побачили в мережі заклик, щоб ковтнути 40 таблеток і подивитися, що з ними буде. В результаті одна з дівчаток померла. Встановлено, що дівчатка вживали препарат Дротаверин.

Аналогічний випадок 17 лютого стався в Умані. Дві восьмикласниці наковтались таблеток і потрапили до лікарні. Приймали препарат «Дротаверин» в приміщені школи.

Дротаверин, яким отруїлися діти, використовується для зняття спазм гладкої мускулатури, пов'язаних із захворюваннями біліарного тракту, при захворюваннях сечового тракту і шлунково-кишкового тракту, при головному болю і гінекологічних захворюваннях.

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Автор: Дмитро Захаров