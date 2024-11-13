Раніше термін подання документів на отримання одноразової грошової допомоги рахувався від дати смерті, зазначеної у свідоцтві, через що родичі військових могли втратити право на допомогу.

Кабінет міністрів України розширив соціальні гарантії для родин військових, зниклих безвісти, та осіб з інвалідністю. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України (МОУ).

Зазначається, що сім'ї військових, які зникли безвісти і згодом були оголошені померлими, зможуть отримати одноразову грошову допомогу протягом трьох років з моменту набрання чинності судового рішення. Водночас раніше трирічний термін подання документів на отримання одноразової грошової допомоги рахувався від дати смерті, зазначеної у свідоцтві.

"Це призводило до того, що близькі родичі військових, яких суд оголошував померлими після тривалого періоду відсутності, могли втратити право на допомогу через сплив термінів ще до моменту ухвалення самого судового рішення", - пояснили у МОУ.

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Тепер відлік часу на оформлення допомоги починається з дня набрання законної сили рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим. Передбачається, що це дозволить забезпечити соціальні гарантії для родин загиблих захисників та захисниць.

Крім того, уряд запровадив позачергову виплату одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю І групи:

"Це зумовлено тим, що такі люди потребують невідкладного та вартісного лікування. Нерідко, через тривалий термін очікування в загальній черзі, вони не встигають отримати допомогу за життя".

У міністерстві уточнили, що зміни вносяться до урядових постанов від 25 грудня 2013 року № 975 "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві" та від 28 лютого 2022 року № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану".

Зниклі безвісти українці

Як повідомляв УНІАН, у МВС назвали кількість зниклих безвісти українців. За словами заступника міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка, в Україні зниклими безвісти вважаються понад 50 тисяч осіб - як військових, так і цивільних. Серед них також є і діти.

Він зауважив, що людина усе одно залишається в Реєстрі зниклих безвісти, допоки не повернуть її тіло.

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