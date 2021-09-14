У костелі вже скоро розпочнуться відновлювальні роботи, повідомили у Мінкульті.

Станом на вечір, 14 вересня, на рахунку Національного будинку органної та камерної музики України, який знаходиться у приміщенні костелу Святого Миколая в Києві, де нещодавно сталася пожежа, було майже 16 мільйонів гривень на порятунок споруди.

Відновлювальні роботи розпочнуться в середині жовтня, про це повідомляє прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Відбулося перше засідання робочої групи з питань громадського контролю за ходом виконання аварійно-відновлювальних робіт у костелі Святого Миколая.

За словами міністра Олександра Ткаченка, зараз костел має попередній висновок ДСНС, на черзі – висновок Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Читайте такожНа відновлення костелу Святого Миколая після пожежі за день зібрали 18 мільйонів гривеньПісля того буде проведено експертизу аварійного стану, що стане підставою для складання проектно-кошторисної документації.

"З урахуванням мінімальних термінів отримання всіх належних висновків експертів, роботи в костелі розпочнуться в середині жовтня", – зазначили у відомстві.

Повідомляється, що гроші на порятунок костелу Святого Миколая продовжують надходити.

"Сьогодні станом на 17 год на рахунку Національного будинку органної та камерної музики України – 15,7 млн грн", – додали у Мінкульті.

Пожежа у костелі Святого Миколая в Києві – головні подробиці

Нагадаємо, пожежа у костелі Святого Миколая на Великій Васильківській, 75 у Києві сталась пізно ввечері 3 вересня, в результаті чого знищено унікальний орган.

За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, на відновлення пошкодженого костелу необхідно щонайменше 75 млн грн.

За фактом пожежі слідчі відкрили кримінальне провадження щодо порушення вимог пожежної безпеки (ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу).

Президент Володимир Зеленський доручив уряду забезпечити проведення реставрації у костелі Святого Миколая і встановити там новий орган.

Про результати проведених робіт прем'єр-міністр Денис Шмигаль має інформувати главу держави щомісяця.

Автор: Тамара Отовська