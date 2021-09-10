Президент доручив уряду невідкладно реставрувати костел.

Президент Володимир Зеленський поставив уряду завдання забезпечити проведення реставрації у костелі Святого Миколая у Києві, який постраждав від пожежі у ніч на 4 вересня.

Як повідомляє Офіс президента, про це йдеться в листі глави держави на ім'я прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Прошу вжити невідкладних заходів щодо забезпечення проведення реставраційних робіт у пам’ятці архітектури національного значення – костелі Святого Миколая, що постраждав від пожежі, і встановлення там нового органа", – зазначив Зеленський.

Про результати проведених робіт прем'єр-міністр Денис Шмигаль має інформувати Володимира Зеленського щомісяця.

Пожежа в костелі Святого Миколая - що відомо

Пожежа у костелі Святого Миколая на Великій Васильківській, 75 у Києві сталась пізно ввечері 3 вересня. Пожежа почалася між першим та другим поверхами та швидко поширилася на покрівлю будівлі. Жертв та постраждалих немає.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму телеграм-каналі після пожежі написав, що загоряння виникло під час репетиції. Площа пожежі становила 80 кв. м. Повністю згорів орган.

За фактом пожежі слідчі відкрили кримінальне провадження щодо порушення вимог пожежної безпеки (ч. 1 ст. 270 ККУ).

За словами Ткаченка, на відновлення пошкодженого внаслідок пожежі костелу Святого Миколая в Києві необхідно щонайменше 75 млн грн.

Автор: Катерина Гірник