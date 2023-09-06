Незважаючи на всі намагання російських окупантів "намалювати якусь картинку підтримки, звичайно, це в них не виходить".

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів про процес проведення російськими окупантами псевдовиборів на тимчасово окупованій території Лівобережжя Херсонщини.

В ефірі телемарафону він зауважив, що організований загарбниками фарс, так звані "вибори", проводяться у звичному для Росії стилі, "явку вони напевно намалюють десь під 150%, а вже реальність зовсім інша".

"Так, у Каховському районі, так звані "вибори" виглядають наступним чином. Прямо посеред базару стоїть стіл з урною (для "бюлетенів"-УНІАН), там жіночка з озброєними окупантами пропонує людям голосувати. А ці, так звані "бюлетені", заповнюють на капоті автомобіля під дулом автомату. Також повторюється така ситуація, яка була в Херсоні з фейковим "референдумом", ходять по хатах зі зброєю, змушують людей ставити галочку",- акцентував Прокудін.

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Він констатував, що незважаючи на всі намагання російських окупантів "намалювати якусь картинку підтримки, звичайно, це в них не виходить".

"Люди всіляко намагаються уникнути цього театру абсурду. Не виходять на вулицю в дні так званих "виборів", переховуються і чекають на звільнення їхньої території",- зазначив Прокудін.

Голова Херсонської ОВА навів як доказ того, що українці на тимчасово окупованих територіях чекають повернення України, підтримку місцевим населенням акції активістів проукраїнського руху супротиву.

"В Скадовську активісти руху "Жовта стрічка" вивісили листівки із закликами підписатися на підтримку України і вони за лічені години набрали дуже багато підписів наших громадян. І це люди роблять попри небезпеку для себе. Тому підтримують і чекають на повернення України", - підкреслив Прокудін.

Псевдовибори на окупованих територіях України

На тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей російські окупанти мають намір 10 вересня провести так звані "вибори" депутатів заксобраній та представницьких органів муніципальних утворень.

2 вересня представники проукраїнського руху "Жовта стрічка" розповіли, що українці на окупованих територіях не виявляють інтересу до участі у "виборах", організованих російськими загарбниками. За словами активістів, місцеві жителі не відчиняють двері для представників "виборчих дільниць", а урни для голосування фактично залишаються майже незаповненими.

5 вересня у Центрі національного супротиву повідомили, що російські окупанти звозять на захоплену територію "спостерігачів" з РФ для псевдовиборів, оскільки серед українців на тимчасово окупованих територіях охочих брати участь в цьому фарсі не знайшлося.

Як зазначили у Силах оборони півдня, росіяни "виборами" на тимчасово окупованих територіях намагаються створити штучну псевдополітичну картинку, що, нібито, це російська територія, яку вони захищають.

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