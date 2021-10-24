GPS-трекер суд постановив конфіскувати.

На Буковині суд оштрафував чоловіка за GPS-трекер, придбаний ним на популярній китайській платформі AliExpress.

Як пише Zaxid.net, про це йдеться в постанові Глибочицького районного суду Чернівецької області. Сума штрафу складає 850 гривень.

Примітно, що чоловік не встиг скористатися товаром - у вересня його вилучили співробітники СБУ через те, що трекер мав функцію віддаленого аудіозапису. Він кріпиться до авто й можу віддалено записувати звуки упродовж шести діб.

Покупець каже, що придбав чого під час "чорної п'ятниці" як додаток до телефонних чохлів.

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"У 2020 році чоловік придбав на AliExpres комплект чохлів для власного мобільного. Під час оформлення замовлення представник компанії запропонував йому скористатися акційною пропозицією та придбати за 1 долар "випадковий подарунок" реальна вартість якого може коливатись від 1 до 100 доларів. У результаті він отримав невідомий йому пристрій попередньо схожий на флеш-накопичувач", - пишуть судді в постанові.

У вересні на чоловіка завели справу за незаконне зберігання спецзасобів негласного отримання інформації. Як про пристрій дізналася СБУ - чоловік не знає.

У підсумку суд визнав його винним і покарав мінімальним штрафом у 850 гривень. Трекер конфіскували на користь держави.

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Автор: Юрій Годован