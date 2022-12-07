В середньому світловідбивні рюкзаки коштують 300 грн, світловідбивні жилети — 130 грн, катафоти — 80 грн, флікери — 50 грн.

Стало відомо, що зараз купують українці та за якою ціною. У листопаді, крім сезонного теплого одягу, мешканці нашої країни активно шукали флікери та катафоти, а попит на світловідбивні жилети в порівнянні з минулим роком зріс у 20 разів.

У дослідженні від аналітичної служби OLX зазначається, що кількість оголошень як у листопаді 2021 року, так і в листопаді цього року, майже однакова. В середньому є по 150-200 оголошень на світловідбивний одяг в залежності від виду товару.

Що стосується цін, то тут ситуація за рік теж не змінилася, в середньому світловідбивні рюкзаки коштують 300 грн, світловідбивні жилети — 130 грн, катафоти — 80 грн, флікери — 50 грн.

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Статистика OLX показала, що українці активно утеплюються. Так, на початку листопада 2022 року найбільше шукали: пуховики (448 тис. 725 разів); шапки (403 тис. 531 разів); зимові куртки (191 тис. 041 разів); светри (162 тис. 538 разів); зимові черевики (147 тис. 398 разів); термобілизну (128 тис. 903 разів); зимові чоботи (65 тис. 609 разів).

"Щодо пропозиції на теплий одяг, то її на ринку достатньо, але варто зазначити, що за рік кількість оголошень дещо зменшилася. Наприклад, теплих светрів на початку листопада цього року пропонують на 4 тисячі оголошень менше, ніж минулого, шапок на 3 тисячі менше, а пуховиків на 2 тисячі", - повідомили експерти.

Зазначається, що ситуація з цінами на теплий одяг теж дещо змінилася за рік - на всі позиції спостерігається здорожчання.

"На початку листопада цього року пуховик можна було придбати в середньому за 1000 грн, що на 250 грн дорожче, ніж минулого. А от зимова куртка коштує в середньому 600 грн. На 100 грн подорожчали зимові черевики у порівнянні з 2021 роком, а термобілизна — в середньому на 200 грн", - йдеться в дослідженні.

Що купують та чим цікавляться українці на тлі повномасштабного вторгнення РФ

Як повідомляв УНІАН, за статистикою від "ПриватБанку", українці в жовтні зменшили витрати на одяг, взуття, електроніку та побутову техніку, при цьому більше платили картками за пальне.

Окрім цього стало відомо, кого і що в Україні шукали у Google найбільше. У категорії "Українська географія в Пошуку" цьогоріч були передусім міста, що постраждали від російських окупантів.

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