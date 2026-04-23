Військовий з Львівщини майже рік був у СЗЧ: який вирок виніс суд

Військового засудили до п’яти років тюрми.

На Львівщини до п’яти років позбавлення волі засудили військового за майже рік перебування в СЗЧ. Відповідний вирок виніс Миколаївський районний суд Львівської області 20 квітня.

Згідно з матеріалами справи, військовий служив за призовом. Наприкінці лютого 2025 року він самовільно залишив військову частину. У грудні того ж року його було затримано.

На суді свою вину військовий визнав повністю. У вчиненому розкаявся та просив врахувати те, що він бажає і надалі служити в ЗСУ.

Суд визнав військового винним за ч. 5 ст. 407 ККУ та призначив 5 років позбавлення волі. Вирок можна оскаржити в апеляційному порядку.

Інші випадки покарань військових за СЗЧ

У квітні військовослужбовця з Львівщини засудили до п’яти років ув’язнення за повторне самовільне залишення військової частини. Солдат з грудня 2023 року по листопад 2025 року двічі вчиняв СЗЧ.

Відомо, що мобілізували його у липні 2023 року. Пізніше він залишив військову частину під час передислокації і повернувся додому. Причиною таких дій назвав необхідність бути поруч з дитиною та дружиною, які хворіли. Згодом він повернувся до військової служби, однак повторно самовільно залишив військову частину та повернувся додому з тих же підстав.

