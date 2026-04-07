Військовий з Львівщини повторно пішов в СЗЧ: як його покарав суд

Солдат пояснив втечі з армії бажанням бути поруч з дитиною та дружиною, які хворіли.

Військовослужбовця з Львівщини засудили до п’яти років ув’язнення за повторне самовільне залишення військової частини. Відповідне рішення 1 квітня ухвалив Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області.

У вироку зазначається, що солдат з грудня 2023 року по листопад 2025 року двічі вчиняв СЗЧ. Через такі дії стосовно нього було відкрите кримінальне провадження.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав та пояснив, що у липні 2023 року його мобілізували на військову службу. Пізніше він залишив військову частину під час передислокації і повернувся додому. Причиною таких дій назвав необхідність бути поруч з дитиною та дружиною, які хворіли. Згодом він повернувся до військової служби, однак повторно самовільно залишив військову частину та повернувся додому з тих же підстав.

Суд визнав військовослужбовця виним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України, та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ять років. На вирок може бути подана апеляція.

Ситуація із СЗЧ в українській армії

Нещодавно Генеральним штабом ЗСУ було спрощено повернення військовослужбовців після самовільного залишення військової частини.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що основною причиною СЗЧ є небажання проходити службу, побоювання за своє життя. На його думку, щоб не було проблем з мобілізацією, потрібно, аби представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) ставилися до мобілізованих "по-людськи".

Військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що найбільше випадків СЗЧ фіксується серед щойно мобілізованих.

