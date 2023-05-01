У театрі розповіли, що хоч організатори заходу висловлювали солідарність з Україною, нещодавно програма Олімпіади була доповнена виставою у постановці художнього керівника Александрінського театру.

Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка скасовує участь у Х Театральній олімпіаді в Будапешті через включення до програми росіян.

"Театр Франка повідомляє, що скасовує свою участь у Х Театральній Олімпіаді в Будапешті. Більше чотирьох місяців тому ми надали згоду на участь в Театральній Олімпіаді вистав "Кар’єра Артуро Уї" та "Калігула" тільки після того, як отримали запевнення від організаторів про відсутність у програмі представників країни-агресора Росії", - сказано на Facebook-сторінці театру.

Зазначається, що в листі до організаторів від 19 січня театр іще раз повідомив про свою непохитну позицію та наголосив, що заклики до пошуку "діалогу без політики" та відновлення "зруйнованих мостів" з російськими митцями є абсолютно неприйнятним.

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"Але, незважаючи на висловлені у відповідь цілковите розуміння й солідарність з Україною, нещодавно програма Олімпіади була доповнена виставою "REX" у постановці художнього керівника Александрінського театру (розташований у Санкт-Петербурзі – УНІАН) Валерія Фокіна", - наголосили в театрі.

Крім того, у рамках Олімпіади відбувся показ його кінофільму "Петрополіс" з Антоном Шагіним у головній ролі – російським актором, який "активно підтримує війну проти України".

"Наш театр щиро прагнув доєднатися до великої світової театральної події та провів велику роботу з підготовки показу українських вистав у Будапешті, але ми не можемо погодитися з сумнівним "сусідством" у програмі Театральної Олімпіади", - підкреслили в Театрі Франка.

"Ми дотримуємося непохитної позиції щодо неможливості участі у міжнародних заходах, на які запрошуються представники країни-терориста та особи, які виправдовують агресію Росії", - наголосили у закладі.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня Міністерство культури та інформаційної політики оприлюднило повний список осіб, які загрожують нацбезпеці України. Всього до переліку увійшли 211 людей: актори театру і кіно, телеведучі, співаки та інші діячі культури, які підтримують кривавий режим Володимира Путіна та війну проти України.

Список почали формувати ще в 2017 році. Доповнювали його, в тому числі, спираючись на дані, які надавала Рада національної безпеки та оборони.

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