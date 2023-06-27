Молодь, військові і ветерани найбільше сприятимуть ефективному розвитку українського суспільства у майбутньому.

58% українців відповіли, що задля перемоги у війні з Росією готові терпіти труднощі кілька років. Ще 11% зазначили, що готові потерпіти близько року, 12% – кілька місяців. Такі дані опитування оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг".

При цьому не готові терпіти труднощі – 11% опитаних, найбільше таких – серед бідних прошарків населення (23%).

Більшість опитаних вважає, що після війни найбільш пріоритетним серед напрямків розвитку країни є безпековий фактор та соціальний захист. 77% опитаних визначили, що пріоритетом розвитку після війни в Україні має бути розвиток військової промисловості, укріплення кордонів та реформування армії. 70% вважають пріоритетом зростання зарплат і пенсій, доступність медицини, матеріальну допомогу малозабезпеченим. Інновації в державі (нові технології, енергозбереження, науку та освіту) пріоритетом вважають 44% опитаних. Опитуванні могли вибирати при кілька відповідей.

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Після війни, на думку респондентів, пріоритетними для розвитку мають бути такі сфери: медицина (50%), військова промисловість (46%), будівництво (43%), сільське господарство (38%), освіта і наука (34%). Також 23% вважають, що пріоритетом розвитку має бути важка промисловість і металургія, 15% – IT сфера.

Респонденти вважають, що молодь (50%), військові і ветерани (46%) найбільше сприятимуть ефективному розвитку українського суспільства у майбутньому. 30% опитаних вважають, що це повинні бути вчені, інноватори, 26% – волонтери, 25% – підприємці малого та середнього бізнесу, 16% – громадські діячі, по 13% – політики або керівники великого бізнесу, підприємств. По 8% вважають такими представників місцевої влади, або священнослужителів, 6% – журналістів, блогерів.

Як проводилось опитування

Опитування проведен Соціологічною групою "Рейтинг" 6-11 червня 2023 року. Опитано 1200 респондентів методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). В опитуванні брали участь люди віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2.8%

Думка українців про війну з РФ

25 листопада 2022 року перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю BBC Україна зазначила, що понад 90% опитаних українців готові це терпіти два-три роки життя умовах без світла, без тепла, але якщо вони бачать перспективу членства України в ЄС. За її словами, українці хочуть бути в європейській родині на рівних.