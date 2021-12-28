Загалом 6,6 млн громадян України відкрили спеціальні рахунки в банках.

Вже 5,5 млн українців скористалися пропозицією отримати виплати за повну вакцинацію проти COVID-19.

Як повідомляється на сайті глави держави, про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу.

Як доповів главі держави Володимиру Зеленському прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, на сьогодні вже понад 5,5 млн вакцинованих українців подали заяву на отримання 1 тис. грн від держави у межах програми "єПідтримка".

Загалом 6,6 млн громадян України відкрили спеціальні рахунки в банках.

За словами Шмигаля, через "Ощадбанк" на спецрахунки українців переказано понад 3,6 млрд грн, з яких громадяни вже витратили понад 365 млн грн.

За даними уряду, 35% цих коштів українці витратили на книжкову продукцію, 32% – на відвідання кінотеатрів, 11% – на залізничні перевезення і 10% на інші напрямки.

Читайте також"Тисяча Зеленського": стало відомо, скільки українці витратили на залізничні квитки

Як повідомляв УНІАН, програма "єПідтримка", у межах якої щеплені від COVID-19 українці можуть отримати по 1 тис. грн, стартувала 19 грудня.

Кошти можна витрачати на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купівлю книжок та квитків для подорожей всередині країни тощо.

До програми залучені "Монобанк", "Альфа-банк", "А-банк", "ПриватБанк", "Ощадбанк" та "Укргазбанк".

За даними Мінцифри, станом на 24 грудня заявки на отримання коштів у додаток "Дія" подали 5 млн українців, 6 млн відкрили спецкартки, загалом було витрачено 270 млн грн.