Він пхав цвяхи до носа у шоу "Україна має талант".

У Харківській області російські окупанти призначили "заступником мера" окупованої Балаклеї Сергія Агаркова. У мережі поширили відео з приміщення Балаклійської міської ради. На ньому Агарков зірвав табличку з іменем голови Ізюмської райдержадміністрації Степана Масельського. Разом з ним був колишній мешканець Харкова Сергій Моїсеєв, керівник проросійської організації, який після перемоги Революції Гідності втік до РФ.

Про це повідомляє "Суспільне".

Агарков відомий антиукраїнською позицією з 2014 року. Зокрема, він був керівником організації "Союз народної єдності", та є одним з авторів сепаратистського проекту "Дорожня карта Новоросії". Водночас чоловік відзначився на шоу "Україна має талант" у 2010 році. Там Агарков бив себе сокирою в живіт та пхав цвяхи до носа.

Очільник Ізюмської райдержадміністрації Степан Масельський сказав, що не бачив відео із захопленої Балаклійської міськради і запевнив, що табличку обов'язково повісять назад.

Сам Масельський виїхав з тимчасово окупованої території та займається, зокрема, доправленням на Ізюмщину гуманітарної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 3 липня, окупанти завдали ударів по одному з об’єктів критичної інфраструктури у Харкові. Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє осіб, ще одна зазнала поранень.

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