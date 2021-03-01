Затриманому загрожує до 8 років тюремного ув’язнення.

У Харкові затримали чоловіка, який може бути причетним до серії «мінувань» різних об’єктів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Читайте також"Мінування" на замовлення: у Запоріжжі затримали 18-річного псевдомінера (відео)Зазначається, що слідчі встановили причетність зловмисника до 16 неправдивих повідомлень про мінування державних установ.

«43-річний харків’янин неодноразово телефонував з інформацією про, нібито, закладення вибухівки в будівлях судів, Управління патрульної поліції та сервісних центрів МВС України», – повідомили у поліції.

Затримання серійного «мінера» у Харкові: деталі розслідування

Проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1, ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 4 до 8 років тюремного ув’язнення.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у скоєнні ряду злочинів.

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Автор: Катерина Шварц