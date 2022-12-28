У Київській області почали перевіряти особисті документи та транспорт громадян. Це відбувається в Обухівському районі.
Як повідомляється на сайті Обухівської міської ради, перевірка триватиме до 30 грудня. Також додається, що ціллю таких заходів є перевірка дотримання громадянами вимог правового режиму воєнного стану.
"За планом керівництва Збройних Сил України в Обухівському районі в період з 25 по 30 грудня 2022 року будуть проводитися заходи з перевірки транспорту та особистих документів громадян", - йдеться у повідомленні.
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