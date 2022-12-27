Енергетики працюють над поліпшенням ситуації зі світлом цілодобово.

Ситуація з електроенергією в Києві залишається складною. У столиці тривають екстрені відключення світла, з якими кияни житимуть протягом всієї зими.

Як розповів в ефірі телеканалу "Київ" заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, завдяки роботі енергетиків вдалося поліпшити ситуацію зі світлом у столиці після російських атак.

"Ми пам'ятаємо останні обстріли, важко було відновлювати, але цілодобові роботи енергетиків забезпечили нам ту ситуацію, в якій ми зараз знаходимося. Відповідні роботи продовжуються. Треба всім розуміти, що вихідні є специфічними днями, зменшується навантаження, менше споживання ніж у будні дні", – пояснив він.

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За словами Пантелєєва, в будні дні часто доводиться задіювати не планові відключення електроенергії, а екстрені.

"Ситуація не проста і ми бачимо це в будні дні, тривають обмеження, тривають відключення, вони не є плановими, а більшою мірою екстреними. У таких реаліях ми будемо жити всю зиму, треба це розуміти. Ми максимально намагаємося зробити так, щоб жителям було комфортно, але все залежить не тільки від енергетиків", – додав заступник голови КМДА.

Ситуація з електроенергією в Україні

Станом на ранок 27 грудня дефіцит електроенергії у країні дещо скоротився, проте наявні потужності все ще не можуть задовольнити потреби всіх споживачів. Скоротити дефіцит потужності вдалося завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій.

При цьому міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що під час новорічних свят Росія може спробувати завдати нового удару по енергосистемі України. За відсутності нових пошкоджень на об'єктах критичної інфраструктури українці проведуть кілька днів з безперебійним постачанням електроенергії.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також запевнив, що аварійне відключення світла в Україні не буде застосовуватися під час новорічних свят, якщо росіяни не стануть обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру.

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