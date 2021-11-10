Учасники акції біля посольства у Києві виступали проти політики Лукашенка під час кризи з мігрантами на кордоні з Польщею.

У Києві біля посольства Білорусі відбулася акція проти політики Олександра Лукашенка із приводу міграційної кризи на кордоні з Польщею.

Як повідомляє LB.ua, учасники акції тримали у руках плакати з написами: "Політрук гірший за ворога" та ін.

Активісти заявляли, що "сьогодні під ударом Польща, завтра це може повторитися вже з Україною".

"Лукашенко і його карликовий господар не зупиняться ні перед чим у своєму бажанні нав'язати власні правила гри. Тому їм нічого не заважає після Польщі повторити цей експеримент уже з Україною. Ми спільно маємо забути за усі незгоди між нашими народами і спільно протистояти східній лівацькій, необільшовицькій орді. Сьогодні під ударом опинилась Польща, завтра - Україна!" - йдеться в повідомленні організаторів.

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Як повідомляв УНІАН, зранку у вівторок, 9 листопада, Польща на невизначений час закрила прикордонний перехід з Білоруссю у пункті пропуску "Кузниця" через напружену ситуацію з мігрантами.

Другу добу велика кількість мігрантів, які мали намір потрапити через Білорусь до ЄС, перебувають поблизу кордону з Польщею. Напередодні влада Польщі розпорядилась посилити охорону кордону з Білоруссю. За даними польської сторони, люди перебували під контролем озброєних білоруських підрозділів, які визначали напрямок руху мігрантів.

9 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ситуація зі скупченням мігрантів на білорусько-польському кордоні загрожує безпеці та стабільності всього Євросоюзу.

За його словами, "ця гібридна атака режиму Лукашенка спрямована проти всіх нас"(європейців).

"Ми не будемо лякатися і будемо захищати мир в Європі разом із нашими партнерами з НАТО та ЄС", - підкреслив Моравецький.

Раніше УНІАН писав, що представник фракції Соціал-демократичної партії в Бундестазі Нільс Шмід запропонував для розв'язання міграційної кризи звернутися за допомогою до третьої країни, такої як Україна.

Автор: Вікторія Гордієнко