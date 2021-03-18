Попередні обстеження.показали, що хлопчик – здоровий та доглянутий.

У Києві в так зване «вікно життя» перинатального центру підклали малюка.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Дніпрі сімейна пара, яка 7 років живе на вулиці, чекає дитинуЗазначається, що хлопчик – здоровий та доглянутий. Це показали попередні обстеження. Малюка назвали Миколою.

«Медики радіють, що жінка не позбулася дитини, а дала їй шанс на щасливе життя», – говориться у сюжеті.

«Вікно життя»: як воно працює

Доступ до «вікон життя» не контролюють, біля них немає відеокамер.

Медичний персонал не бачить, хто кладе дитину – все для того, щоб жінки не боялися осуду чи переслідування.

Шукати маму, яка залишила дитину, не будуть.

Якщо жінка передумає сама, впродовж двох місяців вона може забрати дитину після ДНК-тесту.

В іншому випадку на малюка чекає усиновлення.

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Автор: Катерина Шварц