У Києві для сполучення між лівим і правим берегами відкриті Північний і Дарницький мости.
Про це повідомила Київська міська держадміністрація в Telegram.
"Це стосується і приватного, і громадського транспорту", - уточнили в КМДА.
Через Південний міст проїзду немає.
"Водіям суворо заборонено пересуватися по смузі громадського транспорту. Вона потрібна автомобілям екстрених служб, а також військовій техніці і транспорту", - наголошується в повідомленні.
Міська влада закликає не виїжджати в місто без необхідності.
Як повідомляв УНІАН, мости через р.Дніпро в столиці перекривали у зв'язку з присутністю диверсійно-розвідувальних груп.