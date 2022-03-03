Дозволено проїзд як приватному, так і громадському транспорту, але влада закликає не виїжджати у місто без нагальної потреби.

У Києві для сполучення між лівим і правим берегами відкриті Північний і Дарницький мости.

Про це повідомила Київська міська держадміністрація в Telegram.

"Це стосується і приватного, і громадського транспорту", - уточнили в КМДА.

Через Південний міст проїзду немає.

"Водіям суворо заборонено пересуватися по смузі громадського транспорту. Вона потрібна автомобілям екстрених служб, а також військовій техніці і транспорту", - наголошується в повідомленні.

Міська влада закликає не виїжджати в місто без необхідності.

Як повідомляв УНІАН, мости через р.Дніпро в столиці перекривали у зв'язку з присутністю диверсійно-розвідувальних груп.

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