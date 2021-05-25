У Львові працівники Державного бюро розслідувань затримали двох поліцейських під час одержання $2 тис. хабара.
Про це повідомляється на сайті ДБР. Слідчі встановили, що заступник начальника відділу кримінальної поліції та оперуповноважений цього ж відділу управління поліції ГУ Нацполіції у Львівській області вимагали $2 тис. у підозрюваного.
«За ці гроші вони обіцяли не передавати додаткові матеріали у справі щодо крадіжок до слідчого відділення поліції та вплинути на прокурора аби підозрюваний отримав вирок без позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.
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У ДБР додали, що кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("вимагання та одержання неправомірної вигоди").
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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