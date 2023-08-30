Розмір житла перевищує 100 квадратних метрів.

Вищий антикорупційний суд за матеріалами ДБР конфіскував у посадовиці митного поста "Львів — Північний" Галицької митниці квартиру у середмісті Львова.

Як повідомляє прес-служба ДБР, розмір житла перевищує 100 м кв., а його вартість у момент придбання у 2022 році становила 1,86 млн грн. Суд визнав квартиру необґрунтованим активом, який підлягає конфіскації.

"ДБР передало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури інформацію щодо необґрунтованості активів посадовиці. Працівники ДБР та прокурори зібрали достатньо доказів для звернення до суду щодо їх конфіскації. Зокрема, недоброчесність посадовиці підтвердив й моніторинг способу її життя, який здійснило Національне агентство з питань запобігання корупції", - додали у відомстві.

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Зазначається, що жінка вказала квартиру у декларації як подарунок від матері. Однак, аналіз майнового стану та доходів сім’ї чиновниці показав, що вона не мала фінансової можливості придбати цю квартиру. Робота щодо пошуку необґрунтованих активів чиновників та правоохоронців триває.

Новини про корупцію в Україні

Військова контррозвідка СБУ виявила, що на Одещині бухгалтер вкрав понад 10 мільйонів гривень зарплат морпіхів. Під час обшуків за місцем роботи і проживання бухгалтера виявлено автомобіль Audi Q7, коштовні гаджети і побутову техніку, які він придбав за вкрадені гроші.

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