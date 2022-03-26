У тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області росіяни також продовжують переслідувати журналістів.

Російські окупанти почали полювання на тих, хто не хоче підкорятися загарбникам.

Про це йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

Представники російської комендатури міста збирають голів ОСББ та пропонують повідомляти про те, "де живуть фашисти".

"Під поняття "фашисти" підпадають всі, хто не погоджується, що Мелітополь - це Росія, зберігає чи демонструє прапор або герб України, а також ті, хто вважає українську владу єдиною легітимною", - уточнюють в адміністрації.

У тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області росіяни також продовжують переслідувати журналістів.

Від представників ЗМІ вимагають перестати працювати на користь України, залякуючи тюремним ув’язненням за статтею про "тероризм" російського кодексу.

Раніше з’явилась інформація про блокування передачі гуманітарної допомоги мешканцям Мелітополя місцевою зрадницею від ОПЗЖ Галиною Данильченко з метою продажу харчів окупантам.

Данильченко проголосила себе "мером" міста після викрадення росіянами легітимного керівника Івана Федорова. Проти неї українські правоохоронці відкрили справу за зраду.

Федорова згодом звільнили.

За інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти не полишають спроб придушити спротив мешканців Херсона, Генічеська та Мелітополя. близько 90 % населення яких налаштовані проти російських загарбників.

Проти цивільного населення російські терористи хочуть використати силовиків з росгвардії.

У Мелітополі закінчуються продукти й медикаменти, ситуація близька до гуманітарної кризи, заявив Федоров.

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