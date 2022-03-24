За словами Федорова, стан справ у Мелітополі досить важкий, наближається гуманітарна катастрофа.

Стан справ у Мелітополі досить важкий, наближається гуманітарна катастрофа.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Стан справ досить тяжкий у Мелітополі, тому що гуманітарна катастрофа вже близиться до нашого міста. Закінчуються продукти, закінчуються препарати медичні, я вже не кажу про паливо, готівку…", - зазначив він.

Федоров нагадав, що сьогодні був погоджений вночі гуманітарний конвой до Мелітополя, який вранці виїхав із Запоріжжя, але на лінії розмежування його протримали понад 8 годин і тільки годину тому він рушив до Мелітополя через останній блокпост.

"На мою думку, РФ це зробила навмисно, щоб вночі він доїхав до міста і його розграбували окупанти, а мешканці Мелітополя нічого не отримали. Але я хочу вірити, що гуманітарний конвой дійде до жителів міста, тому що там медпрепарати, продукти харчування, предмети першої необхідності", - додав міський голова.

Він також підкреслив, що у Мелітополі сьогодні зовсім не безпечно.

"Людей крадуть просто на вулиці, у бізнесменів проводять обшуки, а кожного дня з’ясовується, що когось вкрали, когось тримають у підвалі. Кожного дня когось викрадають", - розповів Федоров.

За його словами, окупанти також намагалися домовитися з місцевим управлінням освіти про відновлення навчання у школах, але їм відмовили.

"Зараз окупанти обходять кожну школу, намагаються поспілкуватися з кожним директором школи та вчителем, щоб відновити з першого числа освітній процес за якимись їхніми стандартами на російській мові… За моєю інформацією, немає таких учителів-колаборантів, які б погодилися на порушення законодавства та підписали собі карну справу", - додав він.

Мер також зауважив, що у Мелітополі була одна із наймогутніших баз транспортної авіації України, яку наразі захопили окупанти і на її базі намагаються розмістити свою військову базу, чим піддають небезпеці мирних мешканців.

"Для них людське життя та людяність - це ворожі поняття", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що в Мелітополі окупанти змушують вчителів почати навчальний процес російською мовою.