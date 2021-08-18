Україна ще не отримала дозвіл на зліт та безпечний вихід літака з території Афганістану.

Літак, який повинен був евакуювати українців з Афганістану, не зміг сісти у Кабулі.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сьогодні, 18 серпня, з військового сектору аеропорту Бориспіль до Кабулу (Афганістан) з місією по евакуації громадян України та іноземців вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Водночас, наразі немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабулу, де ситуація залишається частково неконтрольованою.

Крім того, ще не отриманий дозвіл на зліт та безпечний вихід літака з території Афганістану.

"Тож наразі літак Іл-76МД знаходиться в аеропорту Маскат (Султанат Оман), де чекає вирішення даних питань та дозволу на евакуацію", - йдеться у повідомленні.

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Українці, які застрягли у Афганістані

Міністерство закордонних справ України заявляє, що наразі опрацьовуються два плани евакуації понад 150 українських громадян з Афганістану. Перший план - це евакуація пасажирським літаком, який вже знаходиться в аеропорту Кабула, другий - евакуація військовим літаком Міноборони України, який сьогодні вилетів з Києва.

Раніше Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

16 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у Кабулі знаходиться ще один український літак для евакуації, який не може вилетіти. Українська сторона готова, окрім українців, евакуювати додатково іноземців.

Автор: Віталій Саєнко