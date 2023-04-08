Примітно, нікого з дорослих у будинку з малечею в той момент не було.

У Сумах 10-річна дівчинка врятувала трьох дітей - братиків і сестричку під час пожежі, яка сталася у приватному будинку вранці 7 квітня.

Як йдеться у повідомленні МВС. "Четверо малолітніх дітей залишилися самі, і коли більшість з них ще спала, 5-річний хлопчик повідомив найстаршій сестрі про пожежу", - зазначається у повідомленні.

Спочатку 10-річна дівчинка Нікіта спробувала загасити пожежу, але коли зрозуміла, що не зможе цього зробити, почала виносити дійтей з будинку. "Вона рятувала своїх братиків і сестричку, виносячи двох дітей на руках, 5-річний брат вибіг на вулицю сам", - розкрили подобиці в МВС і додали, що одному з молодших дітей був рік, а другому 4 роки.

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Сусіди почули крики й забрали дітей до свого будинку, зігріли та викликали рятувальників. Коли сталася пожежа, батьків вдома не було.

Пожежу ліквідували через 5 хвилин після дзвінка про неї. Будинок пошкоджено, але весь не згорів.

Пожежі в Україні

В Україні часто трапляються інциденти з пожежами. Так, у січні на Одещині, у селі Білине Подільського району внаслідок пожежі загинули четверо людей, серед яких троє маленьких дітей.

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