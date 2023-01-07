Ще одну людину у тяжкому стані госпіталізовано.

На Одещині, у селі Білине Подільського району внаслідок пожежі загинули четверо людей, серед яких троє маленьких дітей.

Як повідомляє у Facebook Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, інформацію про пожежу в житловому будинку рятувальники отримали сьогодні о 19:38.

Пожежу було ліквідовано на загальній площі близько 80 кв. м.

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Внаслідок пожежі загинула мати 1991 року народження, двоє її дітей 2018 та 2019 років народження та племінник 2020 року народження.

Також постраждав чоловік 1991 року народження (батько), якого у тяжкому стані з отруєнням продуктами горіння госпіталізовано.

Причина пожежі та деталі наразі встановлюються.

Як раніше повідомляв УНІАН, пожежі в Одесі останнім часом вбивчі. 2 січня в Одесі пожежа в багатоповерховому житловому будинку на вул. Академіка Філатова, в якому постраждали семеро людей, сталася через куріння в ліжку.

6 січня в Одесі горів цех "Українського товариства сліпих". В результаті одна людин постражала. Як з'ясувалося, сталося загоряння в електрощитовій на першому поверсі чотириповерхової будівлі.

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