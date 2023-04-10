Таміла Ташева нагадала, що згідно з нормами міжнародного права, колективне видворення є незаконним.

Під час окупації Криму Росією туди незаконно переїхали від 500 до 800 тисяч громадян РФ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла постійний представник президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева.

"Ми радимо їм раніше їхати з окупованого Криму, поки вони мають таку можливість. Для тих, хто не послухає, в українському законодавстві є така процедура, як примусове видворення", - сказала вона.

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Ташева стверджує, що майже всі громадяни РФ, які в'їхали до Криму за час окупації, в'їхали незаконно і не зверталися до українських міграційних органів.

Представниця нагадала, що згідно з нормами міжнародного права, колективне видворення є незаконним.

"Тобто ми маємо видати сто чи двісті тисяч індивідуальних рішень. Цим мають займатися українські міграційні органи, які відновлять роботу після деокупації. Розуміємо, щоб система працювала швидко, таких центрів має бути створено дуже багато", - пояснила вона.

Ситуація в окупованому Криму - останні новини

Окупаційна влада в тимчасово окупованому Криму почала роздавати земельні ділянки російським військовослужбовцям, що брали участь у війні проти України.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що деокупація Криму є безальтернативною метою України.

Постійний представник президента України в АРК Таміла Ташева заявила, що деокупація Криму відбудеться воєннним шляхом.