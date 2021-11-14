Відповідальність за допомогу у незаконному перетині кордону громадяни України нестимуть відповідно до чинного законодавства.

Міністр оборони Олексій Резніков попередив громадян про кримінальну відповідальність за допомогу біженцям з території Білорусі у незаконному перетині державного кордону України.

Про це він сказав під час брифінгу за підсумками сьогоднішньої міжвідомчої наради в Луцьку.

"Хотів би попередити тих, хто живе у п'яти областях, що межують з дружньою нам Білоруссю, тих, хто планує заробляти гроші на допомозі в перетині кордону незаконним мігрантам - це буде проти національних інтересів України. Це питання національної безпеки", - зазначив Резніков.

За його словами, відповідальність за допомогу у незаконному перетині кордону громадяни України нестимуть відповідно до чинного законодавства.

Читайте такожУ ЗСУ пообіцяли знищувати мігрантів, які прориватимуться до України з Білорусі"Хто надаватиме таку допомогу і за гроші продаватиме країну – відповідатиме досить серйозно за законом", – наголосив міністр.

Своєю чергою, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексі Данілов зауважив, що в квітні 2014 року була скасована кримінальна відповідальність за незаконний перетин кордону.

"Але лишилася кримінальна стаття за допомогу цим людям. Тому це буде кримінальна відповідальність", - резюмував Данілов.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів. Зокрема Литва розпочала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності запровадила режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Європейський Союз звинувачує білоруського правителя у тому, що він дозволяє ввозити мігрантів із кризових регіонів до Білорусі, а згодом контрабандним шляхом намагатися переправляти їх до Польщі, Литви та Латвії. Тому, Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Автор: Тамара Отовська