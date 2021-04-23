Ця вакцина проти COVID-19 доставлена в межах ініціативи COVAX та є для України безкоштовною.

Сьогодні, у п'ятницю, 23 квітня Україна отримала понад 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Партію доставили до України ЮНІСЕФ та ВООЗ. Її планують використати для вакцинації пріоритетних груп, людей віком 65+ та тих, хто має отримати другу дозу вакцини AstraZeneca згідно з визначеним інтервалом між першим та другим щепленням.

"Україна взяла на себе амбітні цілі з охоплення щепленнями від COVID-19 більшості дорослого населення до кінця року. Це величезний виклик, і для досягнення мети ми розраховуємо на паралельний запуск різних платформ, використання різних вакцин та всіх можливих шляхів постачання", - заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За словами голови ЮНІСЕФ в Україні Лотти Сильвандер, великою перевагою отримання вакцин через механізм COVAX, є те, що всі вакцини є безкоштовними.

Читайте такожКоронавірус не відступає: Україна опинилася на другому місці за смертністю від COVID-19 у Європі"Друга партія вакцини через COVAX прибула в дуже символічний час - напередодні Всесвітнього тижня імунізації, який має на меті нагадати про важливість щеплення для захисту дітей та дорослих", - зазначила Сильвандер.

У МОЗ нагадали, що COVAX має на меті забезпечити рівний доступ всіх країн до вакцин проти COVID-19. Усі вакцини у межах цієї ініціативи Україна отримує безоплатно. Загалом до кінця року COVAX має надати вакцини для щеплення 8 млн українців.

Коронавірус в Україні

За минулу добу, 22 квітня, коронавірус в Україні виявили у 14 277 осіб - з них 591 дитина та 277 медпрацівників. Зафіксовано 434 летальних випадки, 18 964 пацієнти одужали. До лікарень із підозрою чи діагнозом COVID-19 потрапили 3 728 людей. Натомість виписали ще 18 964 пацієнтів.

Лабораторії 22 квітня зробили 95 740 тестів на коронавірус: методом ПЛР - 41 305, методом ІФА - 18 360. Також зробили 36 075 експрес-тестів на антиген до вірусу.

За минулу добу проти коронавірусу в Україні вакцинували 16 169 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії в країні щепили 508 046 громадян. 508 044 з них отримали першу дозу. Щеплення проводилось 283 мобільними бригадами з імунізації та 470 пунктами щеплення.

Понад тисячу щеплень зробили у Дніпропетровській (1453), Запорізькій (1084) областях та м. Києві (1679 щеплень).

Станом на 22 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 485 700 громадян.

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Автор: Катерина Комолова