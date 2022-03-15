Українські військові записали колискову для дітей, серед захисників заспівали і зірки українського шоу-бізнесу.

Українські військові Сил тероборони і ЗСУ записали колискову для дітей, заради яких вони борються з російськими окупантами.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Запівали також зірки шоу-бізнесу, які пішли захищати Україну. Серед них - актор Олексій Трітенко, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя і телеведучий Володимир Остапчук. Вони звернулися до своїх дітей.

"Спи, мій котику, татко тебе захищає", – кажуть малюкам українські захисники. Військові також додали у відео кадри українських дітей, які зараз змушені ночувати у бомбосховищах і підвалах.

Раніше повідомлялося, що українські знаменитості закликали росіян виступити проти війни з Україною.

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