Охорона держкордону з Білоруссю здійснюватиметься тактикою ешелонного прикриття, а резервні сили мають досягти критичних точок у разі прориву мігрантів упродовж 30-60 хвилин.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський пояснив, чи можуть застосовувати прикордонники зброю до нелегальних мігрантів.

Як передає кореспондент УНІАН, під час Години запитань до уряду в парламенті, відповідаючи, чи готові українські прикордонники застосовувати зброю у разі необхідності, Монастирський сказав, що в цьому контексті йдеться не про біженців, а про незаконних мігрантів, про порушників державного кордону у разі, якщо вони намагатимуться порушувати державний кордон.

"Якщо ми говоримо про протидію, то... мова не йде про застосування зброї, якщо не буде загрози для здоров'я і життя прикордонників, працівників Національної гвардії, Національної поліції. Але якщо така загроза буде виникати, то безперечно, згідно із законом, передбаченого в цій ситуації, будуть використанні всі сили і засоби, необхідні для цього", - сказав міністр.

Окрім цього Монастирський заявив, що зараз не ставиться мета - поставити прикордонників вздовж усього кордону з Білоруссю.

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"Нами не ставиться зараз мета - поставити прикордонників вздовж 1 тис. 84 км державного кордону. Наша мета - визначити, і вони вже сьогодні визначені базові точки формування резерву, які мають досягти критичних точок державного кордону протягом від 30 до 60 хвилин. Це нормативний час, протягом якого після отримання інформації від наших розвідувальних органів мають бути перекинуті необхідні сили і засоби", - наголосив Монастирський.

За словами глави МВС, сьогодні уряд створить міжвідомчий координаційний штаб протидії відповідній міграційній кризі.

"Він вже розпочав свою роботу і сьогодні буде визначений чітко його склад. Визначено розміщення базових таборів додаткових сил і засобів, і тут ми спільно діємо з місцевою владою... Розроблено комплекс превентивних заходів для недопущення провокацій, зокрема щодо своєчасного виявлення і нейтралізації підбурювачів, провідників, інших підозрілих осіб тощо", - повідомив міністр.

Також заплановано проведення навчань, до яких будуть залучені підрозділи МВС, ЗСУ, територіальної оборони і громадських формувань з охорони громадського порядку.

Монастирський наголосив, що раніше були визначені найбільш вразливі ділянки держкордону з Білоруссю.

"Залучено до чергувань авіацію Міністерства внутрішніх справ - це до 15 вертольотів, два літаки, 44 безпілотних літальних апарати", - додав міністр.

Окрім цього Монастирський заявив, що охорона державного кордону з Білоруссю здійснюватиметься тактикою ешелонного прикриття.

"Сьогодні за моїм наказом задіяні оперативні резерви Національної гвардії та Національної поліції. До охорони державного кордону ми будемо задіювати тактику ешелонного прикриття державного кордону. Так, перший склад ешелону буде без зброї, лише із захисними засобами. У разі агресивних дій порушників кордону, для особового складу другого ешелону передбачено використання необхідних спеціальних засобів та зброї. І ми розуміємо, що у разі загрози життю та здоров'ю прикордонників-правоохоронців, ми будемо застосовувати всі належні і передбачені законом засоби захисту, в тому числі вогнепальну зброю", - заявив Монастирський.

Як повідомляв УНІАН, раніше Монастирський наголошував на необхідності побудови кордону між Україною і Росією та між Україною і Білоруссю наступного року.

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Нагадаємо, з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Україна посилила охорону державного кордону у зв'язку з цією ситуацією. Крім того, голова МВС Денис Монастирський заявив, що в прикордонних областях України можуть запровадити надзвичайний стан у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

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Автори: Віталій Саєнко, Таня Поляковська